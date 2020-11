Miks mu toalill küll nii norus on ehk Kuidas lillede eest õigesti hoolt kanda? 

Koju toodud toataimed kaunistavad tuba ja toovad palju rõõmu. Selleks, et nende ilu saaks nautida pikalt, tuleb lillede eest õigesti hoolt kanda. Toataimi võivad kimbutada mitmed mured, millele kohe lahendusi pakume.

Enne uue toataime ostmist tuleks mõelda, kas sul on talle pakkuda tingimusi, mis on lähedased tema päritolupaigale. Toalill peaks saama piisavalt valgust, õige mulla, parajalt õhuniiskust ja ruumi kasvamiseks. Mõnikord võib taim vaatamata su parimatele kavatsustele siiski märku anda, et miski talle ei meeldi. Mis võib talle muret teha?