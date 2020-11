VAHEMERE HÕNG EESTI KODUS: Kreeka vibe’iga elamine Peipsi-äärses kortermajas 

Kreekas palju reisinud ja seal möödunud aastal ka abiellunud Anna-Liisa ja Timo Krumm on toonud Vahemere hõngu ka oma koju. Kui nende kasutatud toonid ja detailid kõnetavad paljusid, siis otsus teha seda Peipsi-äärses ahiküttega paneelmajas pole teps mitte tavaline.

Tallinnast ära kolimise mõte tuli esmalt Timol (31), kes kodukulusid kokku lüües tundis, et elu ei saa toimida nii, et tööl tuleb käia selleks, et sul oleks õhtul kuskile magama minna. Kuigi Peipsiääre vallas abikaasa vanematel külas käies oli ta paneelmajadest mööda sõites aastaid teadustanud, et neis ta küll kunagi elada ei tahaks, läks just vastupidi.