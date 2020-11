Saara Pius mardipäevast: "Lastega muutuvad pühad ka enda jaoks taas toredaks." 

Saara mäletab oma lapsepõlvest, kuidas enne sandijooksmist valmistuti väga põhjalikult õppides hoolega laule ja koostades eeskava. Ukselt uksele käies oli närv korralikult sees, et kas kõik läheb plaanipäraselt ja lastakse ikka uksest sisse. Eelmine aasta käis esimest korda santi jooksmas ka Piuside pere vanem laps. „Meie kodu lähedal on kuue majaga kvartal, kus elab palju toredaid perekondi vahvate lastega. Kuidagi on tavaks saanud, et jookseme siinsamas ukselt uksele nii, et mardipäeval käivad naised koos lastega ja kadripäeval jällegi isad lastega. Lastel on sellest nii palju elevust ja rõõmu,“ räägib Saara. Eriti meeldib talle nende tähtpäevade puhul see, et ennast tuleb valmis seada ja esinemiskavagi välja mõelda. „Käime erinevates kodudes ja viskame igasse korterisse kuivatatud herneid, et ikka rahaõnne oleks. Kõige ägedam on lastel muidugi hiljem kommide jagamine.“



Pole suured pühade tähistajad