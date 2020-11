Aed Kahjur möllab köögikapis: kuidas neist vabaneda? Helen Perk , täna, 18:00 Jaga: M

Woman checking the stores Foto: allesalltag / Alamy

Tõeline ehmatus on avastada oma hoolikalt kogutud kuivainevarudest vingerdavaid ussikesi või ringi siblivaid putukaid. Kust nad siia said, kuidas neist lahti saada ja kas kogu toiduvaru on hukas?