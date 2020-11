Vajad mehele eristuvat kingitust? Sind aitavad 8 lahedat ideed! 

Kvaliteetne ja ehtsast nahast meeste püksirihm on viisakas ning praktiline kingitus. Alati on parem rõhuda kvaliteedile kui kvantiteedile – nii et olgu mehel üks väga hea vöö kui mitu keskpärast. Vöö pikkust on võimalik väga lihtsasti sobivasse mõõtu saada. Omapärane nüanss on, et pandlal puudub tüüpiline nööpauk vöö kinnitamiseks, seega jätab vöö pannal puhtama mulje.

Mansetihoidja on suurepärane viis triiksärgile värvidega särtsu anda. Triiksärgi varruka mansetihoidja Cuffup on Itaalia päritolu aksessuaar, mis lubab triiksärgi varrukaid üleskeeratuna kanda. See annab omakorda maitseka ja elegantse noodi. Tegemist on kummist veniva kangaga, mis sobitub igas läbimõõdus käsivarrega. Mansetihoidjate mustrite valik on väga suur.

Traksid ja kikilips kinkekarbis on maitsekas komplekt, mis on valminud käsitööna Eestis. Kikilipsu kantakse tänapäeval üha enam ning seega võiks mehe garderoobis vähemalt üks selline aksessuaar olla. Kinkekomplekti teeb eriliseks ka tõik, et kikilipsu ja trakside värvitoonide sobivuse valiku on disainerid juba sinu eest ära teinud. Seega ei pea ise sobitama ega otsima, vaid saab kohe kasutama hakata.

Reisigurmaani kinkekomplekt sobib hästi mehele reisi- või trennikotti, sisaldades kõike vajaminevat. Koti sisu on veekindlast materjalist ja luku ripats nahast.