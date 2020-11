29 viisi säästmiseks! Keskkonnasõbralik eluviis aitab raha kokku hoida 

Multifunktsionaalsus

Kõige värskemad Kodu uudised otse sinu postkasti Kui garderoobi valitud esemed istuvad hästi selga, on omavahel hästi kombineeritavad ja multifunktsionaalsed, siis polegi vaja palju asju osta. Kirjutasin 2019. aastal oma blogis, kuidas koostada kapselgarderoobi. Olen oma garderoobi vahepeal täienenud mitmete kvaliteetsete esemetega, mis on kallimad kui kiirmoekaup, kuid see eest teenivad mind pikalt. Ma ei osta asju kergekäeliselt ning püüan uusi, eetilise moe esemeid, kombineerida teise ringi kraamiga. Need on ikkagi investeering aastateks!

Enne, kui midagi ostan, siis mõtlen läbi, kuidas iga konkreetene riideese minuga päevast-päeva kulgeb, mis vajadused mul on, kuidas selle eest peab hoolitsema (nt keemiline puhastus tähendab 8-eurost kulu ühe pesu eest ja püüan selliseid esemeid vältida), kas see on multifunktsionaalne ja kas kannaksin seda regulaarselt. Samuti on oluline aspekt see, kas ese oleks kantav nii igapäevaselt kui ka pidulikumal puhul. Loe siit, millised Eesti ettevõtted valmistavad keskkonnasõbralikku ja jätkusuutlikku moodi.

Teise ringi rõivaid saab soetada ka veebist, nt Basaari mobiilirakendus, EmmyStore, Uuskasutuskeskus.

Leia ise asjadele ostja

Vahel juhtub, et riideese jääb kandmata. Esmalt pakun asju tasuta oma sõbrannadele. Seejärel eelistan huvita asja otse edasi müüa, sest vaid nii tean, et asi leiab kellegi kätes kasutust ja väärika kohtlemise. Viies riideeseme teise ringi poodi, siis ma ei tea, kas see jõuab poeriiulile või lõpetab korralik asi kaltsuna. Eestis on teise ringi riietest üleküllus.

Rikkaks sellise müügiga ilmselt ei saa, aga kel vaja, siis veidi taskuraha küll ja südamerahu, et ese leiab kasutust.