Suurepärane uudis kamasõbrale – proovi piparkoogimaitselist kama!  

Aga kui palju oled proovinud erinevate maitsenüanssidega kama? Jõulude eel on ideaalne valik piparkoogimaitseline jõulukama. Iseenesest on tegemist traditsioonilise rukkikamaga, mida on rikastatud erinevate vürtsidega nagu kaneel, nelk ja ingveer. Mõnusa õhulise tekstuuri annavad purustatud piparkoogid, maitset lisavad mõru apelsin, kõrvitsaseemned ning kreekapähklid.