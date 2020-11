Praktiline ja kaunis: 9 valgustitrendi matist metallist värvilise klaasini 

Rippuvad kohtvalgustid

Sellega, et peamine üldvalgusti ripub nööri otsas, on kõik harjunud, aga pika nööri otsas võivad rippuda ka diivani kõrval olev lugemisvalgusti ning magamistoa öölambid. Seega võib klassikalisi põranda-, seina- või lauavalgusteid julgelt rippvalgustitega asendada, seejuures muretsemata, et toas on neid rohkem kui üks.



Siinidel valgustid

Investeering siinidel valgustite süsteemi võib olla kopsakas, aga tulemus saab üldjuhul praktiline ja ilus, eriti mõjus on selline lahendus suures ruumis. Esmalt paigaldatakse lakke spetsiaalselt selleks mõeldud siinisüsteem, mille külge saab paigaldada erinevat tüüpi valgusallikaid, nii koht- kui rippvalgusteid. Lampe saab siinidel liigutada sobivasse kohta, vajadusel saab neid ka lisada või ära võtta.

Foto: Unsplash





Geomeetrilised vormid

Valgustite disainis on juba mõnda aega domineerinud ümarad vormid, aga nende kõrval tõstavad pead ka kuubikud, rööptahukad, silindrid, koonused ja teised geomeetrilised vormid. Seejuures võiks ruumis olla üks pilkupüüdev põhivalgusti ja teised, mis seda tujuloojatena või praktiliste elementidena täiendavad.



Materjalide virrvarr

Moodne valgusti ei ole lihtsalt klaasist või metallist, vaid selles on kombineeritud erinevaid materjale. Seejuures on moes nii puit, klaas, metall, tekstiilid kui põnevad nöörid, millest ühes valgustikuplis võib olla kasutatud mitmeid erinevate võimaluste kombinatsioone.



Matt must metall

Metalli on valgustite juures alati kasutatud, aga praegu ei löö laineid läikivad või kullakarva valgustid, vaid tuhmid matid, eelkõige musta värvi valgusandjad, mis on küll vähem koloriitsed, aga suursuguselt pilku püüdvad. Metalli võib seejuures kombineerida klaasi, puidu või tekstiiliga.

Foto: Unsplash