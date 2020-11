Sisuturundus Kallim tahab keelatud vilja – kuidas reageerida? Hot Lips , täna, 08:30 Jaga: M

Foto: Envato Elements

Igas suhtes on omad murdepunktid, mida sa pead lahendama ühel või teisel viisil. Kui sa pole enda kallimaga valmis asjadest rääkima ega vastu tulema, on suur risk, et ta hakkab kõike ihaldusväärset otsima kusagilt mujalt… või jääb sinul endal mõni fantaasia täitmata.