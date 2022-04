KAS LEMMIKLOOMA TOHIB OMAPÄI ÕUE LASTA? Süda pitsitab valust, kui naabri kass kräunub ööpäev läbi hoovis ja tahab tuppa

„Elame Tallinna külje all ühes uuemat sorti külas, kus mu naabril on umbes 7-8aastane kass. Kui aastaid tagasi siia elama kolisime, kiindus kass kohe meie peresse ära ning on seda tänaseni. Ta pikutab väga sageli meie terrassil, aknalaudadel, ukse ees ning kevadel-suvel, kui uksed-aknad avatud, kipub ka tuppa,“ kirjutab lugeja (isik ja asukoht toimetusele teada), et kass on ka nende perele väga armsaks saanud, kuna tegemist on ilusa ja sõbraliku loomaga.