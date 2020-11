Tüütu kirp: vereimejast putukas piinas kunagi ka dinosauruseid 

Tavarahvas kasutas vereimejate peletamiseks koirohtu või okaspuude okkaid ning igasugu nõidusi ja posimist. Keskajal arvati, et kirbud on saatana loodud ning seetõttu kasutati ka vastavaid võitlusvahendeid: eeslipiima, rebase- või siiliverd jms. Kevadeti korraldati kirpude peletamise kombetalitus: suurel neljapäeval enne päikesetõusu pidi alasti neiu pühkima elamise puhtaks ning jätma prügi keset teed. Usuti, et siis kirbud kaovad.

Kirp on kiirem kui rakett

Kuni 20. sajandi alguseni ei teatud midagi sellest, et kirbud on seotud nakkushaiguste levikuga. Katkuepideemiad olid Euroopat korduvalt laastanud, kuid selle bakteri seos kirpude ja rottidega tuvastati teaduslikult alles 1907. aastal. Charles Rothschild avastas kõige ohtlikuima katkubakteri levitaja – lõunamaise rotikirbu. Rothschild oli tuntud finantsist, kuid oli ka väga hea entomoloog, kes pani kokku rikkaliku kirbukollektsiooni. Hiljem jätkas putukate uurimist tema tütar Miriam Luisa Rothschild, keda hakati kutsuma „kirpude kuningannaks“. Ta koostas isa kollektsiooni põhjal kuueköitelise materjali ning kirjeldas esimesena kirbu hüppemehhanismi. Neil on võime hüpata oma suurusest kümnekordselt ja mõnikord isegi sajakordselt kõrgemale. Kui inimene oleks selleks võimeline, suudaks me hüpata üle Kiek in de Köki ja isegi üle Oleviste kiriku! Kirpude fantastilise hüppevõime tagab valk nimega risiliin, mis kogub energiat ning vabastab selle hüppeks, saavutades isegi suurema kiirenduse kui kosmoseraketid startimisel.

Kirbuturu päritolu

Arvatakse, et väljend „kirbuturg“ on pärit keskaegsest Osmanite impeeriumist 15. sajandist. 19. sajandi lõpus tekkis „kirbuturg“ de Saint-Ouen’is Pariisis, kust see nimetus levis mööda maailma laiali, ning tänapäevani see on üks maailma suurimaid „kirbuturge“. Tallinna populaarsem „kirbuturg“ asub Balti jaama kandis.