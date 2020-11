Tõhus kodukoristus viirusteperioodil: nende nippidega saad kodu põhjalikult puhtaks 

Alusta sellest, et teed ruumides ringkäigu , jälgid ja mõtled, milliseid kohti kõige rohkem puudutatakse, et määrdunud pinnad (ukselingid, lülitid, käsipuud, pinnad WCs ja vannitoas jm) ei jääks koristamisel tähelepanuta. Asjatundjate kogemusel jäävad sageli puhastamata näiteks uste servad, linkide ümbrus, toolide käetoed alt ja pealt, telefonid, puldid, arvuti klaviatuur jmt pinnad, mis tegelikult määrduvad kiiresti.

Viirushaiguste kõrgperioodil võiks ka tihemini prügikasti tühjendada. Vii prügikastid välja, kui need on kolmveerandi ulatuses täis ja puhasta kastid alati pärast tühjendamist.

Märgkoristus on vajalik pinnal olevast mustusest (sh mikroorganismidest) lahtisaamiseks. Oluline on meeles pidada, et kõik pinnad, mis vajavad kuivamiseks rohkem, kui 30 sekundit, tuleb eraldi kuivatada, muidu võib pinnale jääda jääkmustust ja mikroorganisme.