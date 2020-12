Peatoimetaja kolumn | Jõulud ise ongi kingitus – hea võimalus hetkeks aeg maha võtta 

Aegsasti tekkis soov sära, soojuse, rõõmuhetkede, kerge pidulikkuse järele. Traditsioonide järele, mille taassooritamine lisab turvatunnet.

Praegune aeg on võtnud jõuludelt tempot maha. Koorinud selle kihte lahti, et jõuda lähemale põhiolemusele. Olgu selleks kristlik sõnum, aeg looduse aastaringis, esivanemate kombestik. Ehk tuleb kinke vähem teha, sest jõulupeod jäävad ära. Ehk peetakse ka aastavahetus seekord suurema mürtsuta, vaid oma pere ringis. Seni ka teatavat pühade eest põgenemist võimaldanud välisreisid on nüüd harvad. Vähem on võimalusi, aga vähem on ka pealiskaudset vehkimist, kui oled poolformaalsel üritusel kohal, aga nagu pole ka. Või lihtsalt tuuritad sihitult mööda poode kingiideed otsides. Ehk on neis jõuludes omamoodi raami, konkreetsust.