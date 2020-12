Kodukirja sisustusuudised: jõulueelsed disainilaadad, kasvav pühadekaart ja ehedad jõuluehted 

Iittala.com

Klassika uus tulemine Iittala erikollektsioonist leiab ikoonilised disainesemed, mis on valmistatud täielikult Iittala klaasitehase ülejääkide ümbertöötamisel saadud klaasist. Eksklusiivne kollektsioon sisaldab tuntud disainiklassikat, nagu Aalto vaas (160 mm) ja küünlaalus, Kastehelmi klaas ja küünlaalus ning klassikaline Raami joogiklaas. Tähele tasub panna ka Oiva Toikka jõulukomplekti, kus on kolm punast õuna, ning tema tehtud tänavust Iittala jõuluehet, millel on hõbedane talilill. Iittala.com

Foto: ikea.ee

Ikea tähe all

Kui Põhjamaades on Ikea pabervarjudega Strala jõulutähed klassika, siis Baltikumis on need alles avastamisel. Jõuluajaks kaunistati üks Tallinnas Tartu maanteel asuv stalinistlik hoone, mis kunagi ehitati Dvigateli tehase töötajate elamuks, Strala tähtedega. Tähekujuline lambivari töötab leedlampidega, mis tarbivad kuni 85% vähem energiat kui traditsioonilised lambid ja kestavad neist kuni kümme korda kauem. ikea.ee