Selle aasta jõulutrendid: kodusest käsitööhõngust eksootilise paradiisini 

Maalähedane minimalism Keeruline aasta on jätnud oma jälje ning tohutut edevust, värvide pillerkaari ja ülekullatud luksust tänavustel jõuludel ei kohta. Minimalism on üks populaarsemaid jõulutrende ja edastab sõnumit: vähem on parem.

See ei tähenda sugugi, et kodu polegi vaja ­jõulu­ootusesse seada, küll aga suunab minimalism särale ja sädelusele vastukaaluks rahulike ja lihtsate valikute juurde.

Ehted K-rauta, Shishi, Decora, Kaubamaja

Minimalistliku jõulustiiliga käivad käsikäes maalähedased toonid, kindlasti valged, piimjad ja kreemikad värvid, aga ka rahulikud rohelised. Erksust võib lisada detailidega, näiteks küünalde või jõuluehetega, aga ka kirkad värvid on inspireeritud loodusest – ­sidrunkollane, mündiroheline, kõrvitsaoranž, tumesinine ja mereline sinakasroheline. Kuusekuulid võiksid olla läbipaistvast klaasist või kvaliteetse klaasiimitatsiooniga, ehteid ei pea olema palju, küll aga võiksid need ­­olla mõjusad. Kodu sisustamisel võib kasutada ka klaasvaase, millesse saab uputada valgeid leedtulesid ja tagasihoidlikke jõuluehteid.

Ehted: H & M Home, Shishi, K-rauta, Kaubamaja

Kodukootud jõulunostalgia

Sellel aastal on moes tagasipöördumine oma juurte juurde ning sellega koos ka isetegemine ja loominguline taaskasutus. Kodukootud jõulutoonidki on inspireeritud maalähedusest, valge kõrval võib julgelt kasutada rahulikke rohelisi värve, liivakarva ja punakaspruune toone, aga mööda ei pane ka virsikutooni, lilla ja pastelse helesinisega.

Materjalidest sobituvad selle stiiliga metall ja puit, aga palju kasutatakse ka keraamikat, moes on suured keraamilised käsitöökruusid ja -vaasid. Loomulikult on hinnatud isetehtud käsitöö, aga kui peres pole enam laudlinade heegeldajaid ja padjapüüride tikkijaid, saab valmistada lastega ise ehteid näiteks kuivatatud puuviljadest, marjadest ja pähklitest, sättides neid kettidesse või pärgadesse. Ise saab kaunistusi teha ka paberist ja puidust. Kuusele võib riputada vanaaegseid klaasist jõuluehteid, piparkooke ja tagasihoidlikke heledates toonides valguskette. Mõnusat jõulu­ootust saab jätkata akende taga terrassil või õues, näiteks leedküünlalaternate ja lihtsate valguskettidega.