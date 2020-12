Jõulud Disainiuudised: sel aastal on jõuluvärviks must Piret Tali , täna 10:27 Jaga: M

GALERII

Foto: Andres Jalak

Must pole küll traditsiooniline jõuluvärv, kuid temas on soojust ja salapära, pidulikkust ja elegantsi, pisut ka meile ja meie talvisele loodusele omast kaamost, mida Eesti disainerid on osanud suurepäraselt esile tuua. Miks mitte musta ka kingipakki panna?