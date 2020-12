Kröömike muinasjuttu ehk Kuidas saab kodust jõuluaegne imedemaa? 

Kõik sõltub doseeringust – üks lustakas vaagen laual või jõuluehe kapinupu küljes paneb naeratama nagu see hetk Bridget Jonesi filmis, mil ta oma printsi Marc Darcyt põdrakampsunis kohtab. Tegelikult on jõulukampsunipäeval, mida tähistatakse tänavu 11. detsembril, heategevuslik eesmärk.

Enne lustaka vidina kinkimist mõelge oma sõbra huumorimeelele ja maitseavarusele. Seega võib väikse kingi teha hoopis iseendale – ehk saab see koduseks jõuluklassikaks.

Eelmise sajandi alguse jõulude helget maagiat võib aga inspiratsiooniks vaadata Ingmar Bergmani filmist „Fanny ja Alexander“, mida kriitikud on nimetanud läinud aastasaja üheks silmapaistvaimaks linateoseks.