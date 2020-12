Ära jõulusäraga üle pinguta! Rahulik valgus toob esile aia tõelise ilu 

OÜ Kivisilla maastikuarhitekti Ülle Grišakovi sõnul võiks aluseks olla statsionaarne valgustus, mis paneb paika valgustuse põhijooned, aidates meeleolu luua kogu pimeda aja. “Olen seda meelt, et koduaias võiks olla läbi mõeldud ja paigaldatud püsiv valgustus, mitte nii, et ainult jõuluajaks pannakse midagi välja.” Valgustada tasub tema sõnul sissesõidu- ja käiguteid, aga miks mitte ka mõnd ilusat vana puud, mille annab alt või ülalt särama panna.

“Aed nagu teatergi peaks olema kogu pimeda aja jooksul, mis meil kestab augustist märtsi-aprillini, rahulikus toonis valgustatud,” ütleb Grišakov. Eelkõige on jutt nn filleritest ja pollarites, massivalgusteid koduaeda väga ei panda. “Puude alt valgustamisega tuuakse välja puude kroonid, moonlight’i puhul paistab valgus ülevalt nagu kuuvalgus. Lisaks saab kasutada kohtvalgusteid, näiteks pista peenrasse liigutatavaid piikvalgusteid, et välja valgustada okaspuuvorme.” Kui aias statsionaarne valgustus puudub, siis on talv just õige aeg, et selleks sobivaid alasid kaardistada.

Okaspuu on kindla peale minek

“Kui raamvalgustus on olemas, saab edasi mõelda juba nn jõuluvalgustusele,“ jätkab Grišakov. “Mida võimsam on tavavalgustus, seda vähem peab jõuluvalgustust lisama.“ Nn tavalised jõulutuled, näiteks jääpurikaid imiteerivad valgusketid, kus lambid ebaühtlaselt ripuvad, või siis nn voolikvalgustid kas eri värvi või samas toonis valgusega, mis pannakse räästa külge, et katusejoon välja tuua, talle isiklikult väga ei meeldi. “Kõik, mis on väga värviline ja liikuv, võiks ära jääda,” soovitab ta tagasihoidlikumat joont.

Foto: Unsplash.com

Foto: Unsplash.com

Piirdu ühe-kahe aktsendiga

Veel on olemas põõsastele pandavad valgusvõrgud. “Aga jällegi, kui palju neid panna? Mina leian, et mida vähem, seda parem,” jätkab Grišakov. “Kuigi aastalõputuhinas võib tekkida tahtmine kõike kaunistada, tasub piirduda pigem ühe-kahe aktsendiga.“ Võibolla vaid mitme hektari suurusel alal on vaja laiahaardelisemat lähenemist. Aga seda eeldusel, et muu valgustus on korralikult paigas.

Jõululambid on sageli vilkuvad. “On lampe, mis süttivad ja kustuvad, aga kui asjal on selline efekt juba olemas, siis pigem võiks see olla ühte, mitte mitut värvi,” märgib Grišakov. Et pilt ei läheks liiga kirjuks, siis pigem valida vähem valgusteid, aga kvaliteetseid, ja need ka kvaliteetselt paigaldada.

Ka ASi Esvika Elekter valgustite projektijuhi Raul Peedu sõnul on jõuluvalguse valikul väga oluline just valgusreostust vältida. “Et seda tahtmatult ei tekiks, peaks valima õige valguse ja selle ka õigesti paigaldama,” kinnitab Peedu. Näiteks väliste pikkade leedribade ja tule­kettide ümber peaks olema piisavalt ruumi, et õhk saaks liikuda ja leed­elemente jahu­tada. “Valida ei tasu valgustit, mis paistab naabrile hoovi või, veel hullem, aknast sisse ja rikub öist ­rahuaega – meie ümber elavad peale ­inimeste ka linnud-­loomad, kes peaksid samuti saama öiseid toimetusi teha.”

Magistraali ääres mõtle autojuhtidele

Vilkuvad tuled häirivad Peedu sõnul tänava ääres isegi autojuhte, täpselt samamoodi nagu leed-reklaamtahvlid. ”Tuleks hoolega asukohale mõelda – kui maja on ikkagi tänava või magistraali ääres, siis tasub vältida valgusteid, mille vilkumine on hästi intensiivne. Mis vaikselt ja sujuvalt oma tooni vahetab, sellega pole probleemi, aga muidu võivad vilgatused autojuhile väga häirivad olla.”

Peedu lisab, et pimedas polegi efektvalgust palju tarvis, kena tulemuse saamiseks piisab üsna vähesest. “Mul endal on ümber suvila keeratud 50-meetrine kett, võimsusega kokku kuus vatti, ja sellest piisab.”

Jõuluvalgustuses, nagu kõikide toodete puhul, on omad trendid. “Ühel aastal võib olla rohkem siniseid, teisel punaseid valgusteid jne. Aga soovitan mõelda, mis on hubane ja mille paistel on mõnus olla. Liiga vilkuv valgus väsitab.”

Peedu sõnul on meeldivus paljuski individuaalne tunnetus. “Mõni tahab, et valgust oleks hästi palju, ja teine, kes tahaks taevas tähti näha, peab seda pigem valgusreostuseks. See on psühholoogiline küsimus: milline on kesktee, et kõigil oleks hea?”