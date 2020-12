INSPIRATSIOONIKS | Nutikad ideed kodu kaunistamiseks: võta välja piparkoogivormid, lusikad ja raagus oksad 

Nüüd ihaldatakse linnamüüklates tavalise metsakuuse asemel pigem serbia kuuske (ilus sale), torkavat kuuske (hõbedakarva) ja nulgu (ei aja okkaid maha).

Päris lõunamaal, kus jõuludest midagi teatakse, kõlbab „kuuseks“ ka banaani- või mangopuu. Erilisel moel paistab selles reas silma Uus-Meremaa pohutukawa, millele on isegi eestikeelne nimi välja mõeldud – kõrge raudmünt.

Gröönimaal puid suurt ei kasva, seal ajab asja ära mõni tokk või kepp või ajupuu või on luuavars ehteisse pandud. Ka Norras jm põhjalas kaunistatakse vahel jõulupuu asemel ära hoopis põrandahari.

Kihnus, kus kuusega samuti kitsas käes, on jõulupuuks mänd, kuigi toas olevat juba ehitud puud kutsutavat ikka kuuseks!

Sama motiivi variatsioonid kingituste pakkimisel. Foto: Olaf Szczepaniak / Living4media