Too koju jõuluhõngu! Kodukirja toimetuse jõulusoovitused 

Foto: Pexels.com

Mõnus jõululõhn tuppa

Tsitrusviljadest on väga lihtne valmistada aroomipurk, mis mõnusa jõululõhna tuppa toob juba siis, kui kuuske ega piparkooke veel ei ole. Võta apelsin, sidrun ja/või laim, sobib ka õun. Eriti praktiline on kasutada vilju, mis liiga kauaks seisma on jäänud. Lõika u 5 mm viiludeks ja lao küpsetus­paberiga kaetud ahjuplaadile. Kuivata 50-kraadises ahjus umbes 2 tundi (vahepeal keera ka teistpidi), kuni viljad on kuivad. Pane purki koos kaneelikoore, nelgiterade ja täht­aniisiga. Segu võib panna ka aroomiküünla alusele ja kui siis küünal seda alt kuumutab, levib hea lõhn veelgi intensiivsemalt.

Kuivatatud tsitrusvilju võib ka kuuse külge riputada. Et nad säravamad jääksid, tuleks nad poole kuivamise ajal ­munavalgega üle pintseldada ja suhkrut peale raputada.

Pille, köögitoimetaja