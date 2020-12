Ettevõtja Olavi Antonsi lapsepõlves oli jõulukroon vastupanu sümbol 

Esimeses töötoas oleme fotograaf Katrega kahekesi. Ühe stange küljes ja laes ripuvad kroonide näidised, riiulid on täis kastikesi, kus ootel juba mõõtu lõigatud kõrred, neid on alates paari sentimeetri pikukestest kuni paarikümne sentimeetrini välja. Sissejuhatuseks räägime pisut ajaloost – sellest, et Eestisse on rookroonide valmistamise komme jõudnud sajandeid tagasi ilmselt rannarootslaste kaudu Skandinaaviast. Sellestki, et sel on maa­usu ja viljaõnnega seotud juured ning kuigi keegi seda täpselt ei tea, võib oletada, et kõik on alguse saanud iidsest tavast esimesena lõigatud viljavihk tuppa tuua.

Ning siis hakkame pihta. Mina pusin teha Virumaa älli sugemetega krooni ja Katre otsustab minna isevoolu teed ehk lihtsalt vaadata, mis välja tuleb. Ene kiidab meid mõlemaid mõõdutundetult ja näitab nippe – näiteks niiti jätkates saab sõlmed peita järgmise kõrre sisse.