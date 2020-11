Huvitav amet: armastusest korrastamise vastu sai elukutse 

Kahe lapse ema Marie Pärkma (30) tunnistab, et talle tohutult meeldib koristamine ja korrastamine, funktsionaalsete süsteemide loomine ja oma aja võimalikult tõhus kasutamine. „Olen oma kodus juba neli aastat KonMari meetodi järgi korrastanud ja oma edusamme ka blogis jaganud. Mõte sellest elukutse teha tuli aasta alguses, kui oma tegemisi saates „Laser“ tutvustasin. Kuna mulle on süsteemide loomine alati meeldinud, siis otsustasingi asja kätte võtta ja hakata vastavaid sertifikaate taotlema,“ räägib pärnulanna unistuste ametini viinud teest. Septembris osales ta KonMari konsultantide koolitusel ja on sertifikaadi kättesaamisele väga lähedal. Puudu on veel mõned detailid, mis temast enam ei sõltu. Selleks, et nimetada end professionaalseks korrastajaks, läbis ta ka teise koolituse, ning kuulub ühingusse nimega NAPO (National Association of Productivity and Organizing Professionals).

KonMari korrastusmeetodile on aluse pannud mitmete raamatute autor ja ärinaine Marie Kondo. Ülemaailmse kuulsuse tõi korrastusgurule 2019. aastal ilmunud Netflixi sari „Tidying up with Marie Kondo“.

KonMari korrastamine erineb teistest meetoditest eelkõige selle poolest, et asjade korrastamine käib kategooriate, mitte asjade asukoha järgi. Tavaliselt alustatakse riietest, mis tuuakse kogu majapidamisest ühte kohta kokku. Seejärel sorteeritakse need vastavalt sellele, kas jäetakse alles, visatakse ära või viiakse taaskasutusse. Selline lähenemine annab hea ülevaate, kui palju asju tegelikult kodus on. Samuti ei jää ükski kapp või sahtel sellisel juhul tähelepanuta.

Teiseks tähtsaks osaks KonMari meetodi puhul on ka asjadesse suhtumise emotsionaalne pool. Nendest asjadest, mida sul vaja pole ja mis sind ei rõõmusta, tuleb loobuda. Enne, kui sa selle ära viskad või annetad, peaks asja tänama. Sellega õpib inimene enda asju rohkem väärtustama ja hoidma.

Korrastama asudes on vaja teada eesmärki, miks seda tehakse. Foto: unsplash

Väärtusta asju, mis pakuvad rõõmu