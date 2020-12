Kui toas on külm, siis küta. Aga ohutult! 

Ohutuse alus on korras küttesüsteemid. Et võiksid rahuliku südamega kütta ja sooja nautida, lase kutsetunnistusega korstnapühkijal kolded, lõõrid ja korstnad üle vaadata. Tõsisemate murede korral tasub nõu küsida pottsepalt, kes oskab vajadusel parandustöid teha ja ahjude, pliitide ning kaminate ohutuse teemal nõu anda. Korstnapühkijal ja pottsepal peab kindlasti olema kutsetunnistus. See annab maja- või korteriomanikule kindluse, et spetsialistil on vajalikud teadmised ja ta tunneb õigeid töövõtteid.

Ära kiirusta siibrit sulgema

Kui koldesse on jäänud ainult hõõguvad söed, tuleb need läbi segada ja lükata ühtlase kihina ahju koldepõhjale laiali. Seejärel peab sulgema ahju välisukse ja moodsama ahju puhul ahjuukse õhuavad. Siibri sulgemisega ei tohi kiirustada – kõige ohutum siibri sulgemise aeg on siis, kui söed enam ei hõõgu ja need on täiesti tumenenud. Pärast ahjuukse sulgemist kulub selleks umbes 20 minutit.

Külmal ajal võib ahju kütta ka kaks korda päevas. Kütmiste vahele peab aga jääma aega. Kui kütta korraga rohkem kui üks ahjutäis, on oht, et küttesüsteem läheb katki.



Kas teadsid?

Tormi ajal ei tohi ahju kütta. Kui tuul on väga vali, võib see kaaluda üles korstna tavapärase tõmbe ja korsten võib hakata käima tagurpidi – see tähendab, et suits tungib tuppa. Ka äikese ajal ei ole soovitatav teha ahju ega pliidi alla tuld, sest laetud osakesed suitsus toimivad piksevardana.



Ära unusta andureid!

Üks suitsuandur igas eluruumis on nõutud ka seadusega, aga kõige parem on, kui suitsuandurid on paigaldatud kõikidesse elu- ja magamisruumidesse.

Kindlasti tuleks suitsuandur paigaldada magamistoa ees asuvasse ruumi, olgu selleks siis koridor, esik või elutuba. Just seal avastab suitsuandur muudest ruumidest alguse saavad tulekahjud ja hoiatab magajaid enne, kui suits nendeni jõuab. Kui eluruumid asuvad mitmel korrusel, paigalda igale korrusele vähemalt üks suitsuandur.

Igal suitsuanduril on kaasas eestikeelne juhend, mis annab infot konkreetse mudeli paigaldamise kohta. Karbis on tavaliselt anduri alus, aluse kinnitamiseks kruvid ja tüüblid, andur ise ning patarei. Patarei võta enne andurisse pistmist kilest lahti ja ühenda seejärel õigete klemmidega.

Seejärel paigalda suitsuandur lakke võimalikult toa keskele. Seal avastab see tulekahju kõige kiiremini, olenemata tulekolde asukohast ruumis. Kaugus seintest, lampidest ja ventilatsiooniavadest peaks olema vähemalt 30 cm. Alus paigalda kruvide ja tüüblitega. Tavaline kahepoolne teip ei pea reeglina anduri raskusele vastu ja see kukub alla.

Pärast anduri paigaldamist vajuta alati testnuppu ja veendu, et kostab häiresignaal. See näitab, et patarei annab korralikult ühendust ja andur on töökorras.

Kööki pane kuumusandur

Kööki ja vannituppa ei soovita kogenud spetsialistid suitsuandurit paigaldada. Sinna pane hoopis kuumusandur, mis suitsule, toidu- või veeaurudele ei reageeri. Kuumusandur annab märku, kui ruumis tõuseb temperatuur üle teatud piiri või toimuvad kiired temperatuuri muutused.