Nõmmelille ehk kanarbiku tähetund – taim, milleta ei saa sügistalvisel hooajal üle ega ümber 

Kanarbik sobib suurepäraselt täitma ka tühimikke, mis jäävad peenrasse mahalõigatud püsikutest. Rääkimata turbapeenrast, kus on tema päriskodu.

Looduses eelistab kanarbik valgusküllaseid männimetsaaluseid ja lagedaid nõmmesid, kus on happeline pinnas, seetõttu saab teda aias püsivalt kasvatada vaid turbapeenras. Ent hea kohastujana leiame kanarbikku looduses ka soostunud aladelt, kus vastupidi nõmme kuivusele on pidevalt liigniiske. Olenemata liigkuivast või liigniiskest pinnasest, vajab kanarbik palju päikest, seda ka koduaia turbapeenras.

Hooajataimena peab kanarbik kenasti kevadeni vastu tavalises mullas, mis käepärast on. Unustada ei või kastmist ja kuni ilmad on soojad, on suvilillede või hapulembeste taimede väetis samuti ainult tervitatav. Külmade saabudes kastmis- ja väetamisvajadus lõpevad.

Kanarbikkude värvirikkust jagub varakevadeni, nende õied on püsivamad kui eerikate omad.

Kanarbik on suurepärane meetaim. Tema sajad tihedalt koos asetsevad õied on mesilastele tänuväärseks korjeallikaks. Kanarbikumeel on omapärane, pisut mõrkjas maitse, kuid see on väga tervislik.

’Beauty Lady Seastar’