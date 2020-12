Kodu ja Aed MÜÜT VÕI TÕDE? Sooja sügisega mullast nina välja pistnud tulbid ja nartsissid vajavad multši või turbakatet Janne Põlluaas , täna 06:12 Jaga: M

Pikk sügis ja soojakraadidega talv ajavad sibullilled segadusse ning meelitavad nende leheninaotsad mullast välja. Vana tõde on aga, et tali taeva ei jää. Eriti ohtlikud on pakasekraadid lumeta talvel, sest valguse poole pürgivatel lehekestel pole siis mingisugust kaitset. Eriti tundlikud on samal sügisel istutatud sibulad.