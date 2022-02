TOATAIMEDE TALVINE HOOLDUS: õige kastmine, parasiiditõrje ja piisav valgus  

GALERII

Toataimi kastetakse talvel vastavalt taime vajadustele. Vähese valgusega aastaajal ei tohi üle kasta! Foto: Istockphoto

Talveajal, kui puud-põõsad on raagus ja loodus puhkab, toovad toataimed meie ellu väga vajalikku rohelust, mis loob rahustava õhustiku, vähendab pingeid ja maandab stressi. Pühendunud rohenäpul on raske aianduskeskusest ära tulla ilma efektset hooajalille või uut toataime ostmata. Kui uuele asukale on kodus sobiv koht olemas, siis jääb öelda ainult tere tulemast!