ÕHTULEHE TEST | VERIVORSTID: kas teadsid, et jõuluvorsti seest võid leida nii kana kui kama? 

Sellist üksmeelt kui selle nädala esmaspäeval toimetuse köögis uusi verivorste proovides, on meie pimetestidel haruharva ette tulnud. Esimese ja neljanda vorsti vahe on vaid neli punkti ja kui arvestada, et vorste hindas kümme inimest, siis kaine koduperenaise pilguga vaadates neil vahet polegi. Maksimaalselt võis üks vorst koguda 100 punkti.

Kes tahab tänavu müügile jõudnud verivorste proovida, ei pea pikalt mööda poode tormama, sest enamik tänavusi uudistooteid on maitsvad ja passivad hästi ka pühadelauale. Vähemalt need, mida Õhtulehe žürii proovis. Vorste valides arvestasime, et need oleksid võimalikult paljudele meie lugejatest kättesaadavad ja sestap ostsime testitavad vaid Selverist ja Prismast.