Kas kehv suhe tuleks lõpetada enne jõule? Või püüaks veel pühadeaja välja kannatada... 

Kõikjal su ümber on käest kinni uisutavad ja jalutavad paarid, kuuse ees suudlevad õnnelikud inimesed. Kuid selle asemel, et tunda oma kaaslase vastu samu emotsioone, oled õnnetu. Sa tead, et su suhe ei toimi, kuid mõtled, kas praegu lahkuminek teeks sinust täieliku Grinchi. Mida ometi teha sellises keerulises olukorras? Glamour.com lehel annab suhteekspert Marni Battista nõu, kas tuleks lahku minna enne pühi.

Aga kuidas?

Tee seda võimalikult lihtsalt ja puhtalt. Battista sõnul pole sa kaaslasele võlgu üksikasjalikku selgitust, mis tal viga on. Esmalt ütle, mida sa tema juures hindad, seejärel räägi, kuidas sa oled kindel, et teie vahel on teatud erinevusi, mis on näidanud, et te ei sobi. Siin saad olla väga üldine ja viidata väärtuste erinevusele – näiteks et sina armastad reisimist, tema aga ei taha linnas üldse välja sõita. Sina hindad perega koos veedetud aega, tema ei suuda oma õele kolm korda aastaski helistada.

Battista sõnul on oluline mõelda ka ajastusele. „Tee seda pärast tööd. Ära oota ära õhtusööki ja veel enam, hilist õhtut. Anna talle aega, et minna tuge otsima, süüa pärast rahus ja protsessida juhtunut. Ta peab saama enne uut päeva magada ja kuus tundi kestev vestlus, mis kestab südaööni ja lõppeb lahkuminekuseksiga, on liiga segane.”

Konkreetne ja lihtne lahkuminekuplaan on kõige sõbralikum viis asjade ajamiseks. Eriti pühade ajal, kui emotsioonid on niigi ülevamad.

Kui sa ei suuda seda siiski enne pühi teha, tuleb olla ettevaatlik. Esiteks on hellaks teemaks kingitused. Katsu määrata eelarve, et ta ei teeks sulle liiga suurt kingitust ega saaks seda sulle hiljem ette heita.