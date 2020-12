3 jõulutrendi, mis toovad koju peomeeleolu 

Luksust otsides tasub pilgud pöörata kuninglike punaste ja roheliste poole. Külluslikel jõuluehetel segunevad ja sulanduvad eri ajastute stiilid tänapäevastega. Muu hulgas lisavad luksust Fabergé muna stiilis jõuluehted. Need munad on nime saanud 1840ndatest alates Peterburis tegutsenud juveliir Gustav Fabergé järgi, kelle töid panid tähele ka Vene tsaarid, kes kinkisid neid luksuslikke iluasju oma naistele ja emadele. Nagu tol kaugel ajal, on ka nüüd mitmedki rikkalikult kaunistatud Faberge’likud ehted lahtikäivad, andes võimaluse sinna sisse peita mõni üllatus.