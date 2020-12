TÄNAVAKÜSITLUS | Kuidas uued koroonapiirangud mõjutavad jõulude tähistamist? 

Üldjuhul tähistatakse jõule kodus pere keskel. Mõned vastanud on sunnitud uute koroonapiirangute tõttu vähendama kutsutud seltskonda.

Ühe neiu sõnul hoitakse suuremal jõulupeol kindlasti distantsi ja kantakse maski: „Meil on kokkulepe, et nädal või natuke rohkem enne pidu ei käi kuskil. Pigem oleme kodused, siis on turvaline sinna minna."