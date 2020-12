Nii saad tuba kaunistanud potikuuse aias kasvama 

Hinge võib pugeda kahtlus, et kas on ikka õige võtta puu elu vaid selleks, et endale hetkelist silmarõõmu pakkuda. Järjest enam levib tava, kus pühadepuu tuuakse tuppa potti istutatud mullapalliga. Sellise taime ostjal on siiras soov puu kevadel maha istudada. Suurtest kahtlustest hoolimata võib see ka õnnestuda. Pole ju harvad juhusedki, kus liiga kauaks tuppa jäänud jõulupuul on märtsi alguses toredad rohelised kasvud peal.