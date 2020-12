VIDEO | Võta snitti: naine tegi ise jõuludeks tuppa dekoratiivse kamina 

Kasutasin penoplasti, aga siinkohal on kindlasti oluline mainida, et kamin on riiuli najale ehitatud ja seetõttu see jaksab ka sellist suurt vanikut kanda. Liistudeks kasutasin väiksemaid õhukesi penoplastitükke, mis olid kunagi mööbli ostmisel pakendites pehmenduseks. Ma ei tea, miks meil need senini alles olid, aga vahest on isegi tore kui seda ülearust sodi kuskilt leiab.

Liimimiseks on parim kasutada silikoonliimi. Alguses proovisin PVA-liimiga, aga see on liiga vedel ja kuivab kaua. Kamin on värvitud akrüülvärvidega.

Tulekoldena kasutasin puuhalge, mille ümber keerasin jõulutuled. Elusa tule kasutamine, kasvõi teeküünalde näol, selliste kaminate puhul on kindlasti äärmiselt ohtlik ning seda kindlasti teha ei tohiks. Alguses kaalusin ka LED küünalde ostmist, kuid otsustasin siiski kasutada selleks juba kodus olemasolevaid asju ja jätta ebavajalikud kulutused tegemata.

Jõulumeeleolu: Stiilne dekoratiivkamin sai valmis kiiresti ja ilma suuremate kulutusteta. Foto: Erakogu

Kui suur pühadeaegne kaunistaja sa muidu oled?

Viimasel ajal olen hakanud rohkem erinevatel pühadel kodu kaunistama. Jõulude ajal on toas alati kuusk, tuled akendel ja jõulutähed pottides. Üldiselt sõltub kaunistamine siiski sellest kui palju aega mul selleks on. Samuti ei soovi ma kunagi suuremaid kulutusi kaunistamiseks teha või väga palju erinevaid aksessuaare osta, mis ülejäänud aastaaegadel lihtsalt kappides ruumi võtavad. Seetõttu proovin alati taaskasutada kodus olevaid vanu asju ja osta seda, mida saan väikese muutmisega kasutada erinevate pühade ajal.

Kuna praegu olen lapsega kodune, siis vaatamata sellele, et mõne projekti lõpuni viimine võib arvatust pikemaks osutuda, soovin ikka kodu pühadeks kaunimaks muuta. Praeguse pandeemia tõttu viibin suurema osa ajast kodus ning seda enam tahan, et pühadeaeg oleks eriline. Samuti on tore lastele pakkuda meeldejäävaid emotsioone ja mälestusi.