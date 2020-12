MAGUSAD JÕULUD: Vali õhtusöögi lõpetuseks parem mõni eriline amps kui külluslik kringel  

Jõuluõhtusöögi lõpetuseks võiks valida pigem mõne erilise magusaampsu. „Siis tundub ka magusalaud pärast suurt söömist veel ahvatlev,“ usub Mari-Liis. Ta soovitab teha näiteks hõrke trühvleid, kus kohtuvad suussuulav magus šokolaaditäidis ja soolakas pähklikate. „See ei ole sugugi keeruline: kuumuta kastrulis 200 ml 35% koort, lisa tükkidena 200 g piimašokolaadi ja 100 g tumedat šokolaadi, lase šokolaadil sulada. Siis sega kuuma segu hulka 50 g võitükke. Puista hulka ka 50 g Demerara suhkrut ja sortsuke rummi või konjakit. Lase segul külmkapis hanguda, siis vormi väikesed pallikesed ja veereta neid 100 grammis hakitud soolapähklites,“ juhendab kogenud magusameister.

Suurepäraselt sobib tema sõnul jõululauale ka näiteks värskendav tarretis marjadest või puuviljadest, kihiline pokaalimagustoit piparkoogipuru, kohupiimakreemi ja pohlamoosiga või seest pehmed, pealt krõbedad mandliküpsised pähklite ja aprikoosidega (vt juuresolevat retsepti). Väga mõnus jõuluhõnguline magusaamps on ka kuivatatud ploomid, mille sisse on pistetud mandel ja seejärel kastetud sulašokolaadi ning lastud hanguda. See retsept oli kirjas Mari-Liisi esimeses, 2012. aasta koogikalendris.

Jõuluaeg ei koosne muidugi vaid ühest õhtust ja maiustamist on tavalisest enam ka enne ja pärast jõululaupäeva, maiasmokkadel veab see aastavahetuseni välja. Traditsioonilised maiustused - mandariinid ja piparkoogid - on jõuluajal on alati laual. „Kes aga soovib pühadeajal oma peret üllatada mõne jõulukoogiga, siis suurepärane valik on näiteks puuviljadest ja pähklitest pungil jõulukeeks või purustatud piparkookide põhjal karamelline juustukook, millel peal tarretatud pohlakate,“ ütleb Mari-Liis. Loomulikult sobivad jõuluaega ka šokolaadikoogid. Neisse võib pühademeeleolu loomiseks puistata kaneeli või piparkoogimaitseainet ja katteks kuhjata pärlendavaid granaatõunaseemneid või suhkrus veeretatud jõhvikaid. Kõigi mainitud kookide retseptid ja veel palju teisigi maitsvaid mõtteid jõululaua katmiseks on blogis mariliisilover.com

Need seest pehmed, pealt krõbedad Itaaliast pärit mandliküpsised on jõuluaega kui loodud. Väidetavalt valmistati neid gluteenivabu küpsiseid Toskaanas juba 14. sajandil. Foto: Mari-Liis Ilover

Mandliküpsised pähklite ja aprikoosidega

Need seest pehmed, pealt krõbedad Itaaliast pärit mandliküpsised on jõuluaega kui loodud. Kuivatatud aprikoosid annavad kerget hapukust ja et hamba all oleks ka krõmpsu, lisan siia hakitud Kreeka pähkleid, aga kasutada võib ka näiteks metspähkleid või mandleid. Need küpsised ei pea kindlasti olema identsed ja joonlauaga mõõdetud välimusega. Tegu ongi taotluslikult rustikaalsete, pealt krobelise pinnaga maiustega. Aga maitselt on nad lihtsalt imelised, lausa vastupandamatud! Ideaalsed jõuluajal tassi kange kohvi või tee kõrvale.

Valmistusaeg: 30 minutit