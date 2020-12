10 trendikat nippi, kuidas aed ja maja valgusrüüsse sättida 

Foto: Jonathan Borba / Pexels





Ilmastikukindlus

Õue valgustust valides tuleks ehte välimuse kõrval kontrollida kohe ka seda, millistes tingimustes seda kasutada tohib. Paljud valgusketid, valguslambid ja valgusfiguurid on mõeldud siseruumidesse. Õue sobivad vaid niiskus- ja külmakindlad tooted, mis on reeglina ka kõrgema hinnaga. Välitingimustesse mõeldud tooteid võib kasutada toas, aga mitte vastupidi. Infot, kuhu toode sobib, leiab reeglina pakendilt. Lisaks valgusallikale endale peavad olema niiskuse- ja külmakindlad ka kõik täiendavad tarvikud, näiteks pikendusjuhe.



Leed või halogeen?

Leedtuled on kallimad, aga kokkuvõttes säästlikumad ja soodsamad. Leedtuled on töökindlad, nende eluiga pikk, lisaks säästavad leedid ka elektrit. Tänapäeval on leedvalgust müügil nii külmades kui soojades toonides, samuti erinevates värvides.



Õige paigaldus tagab valgustuse pika eluea

Valguslahenduste eluiga sõltub nende käsitsemisest ja õigest paigaldusest, eriti õues. Toas ei pea pelgama, et tuul keti lahti rebib või valguskuju naabrite aeda lennutab, aga õues võiks kõigeks valmis olla. Paigaldusel tuleb tähelepanu pöörata erinevatele võimalikele ohtudele – teravatele servadele, tuulekoridoridele ja koduloomade juurdepääsule. Tavaliselt paigutatakse keerukamad valguslahendused maja külge ja aeda aastateks, neid ei võeta ka suveks maha. Põhjus on lihtne - ehetele ei saa saatuslikuks pikk eluiga, vaid valede võtetega paigaldamine ja mahavõtmine.



Nutikas säästlikkus

Elektri säästmiseks võiks paigaldada õue jõuluvalgusele andurid, mis süütavad tuled pimeduse saabudes ja kustutavad hommikuvalguses. Samas ei võta kaasaegsed lambiketid palju elektrit.



Rikkalikud kompositsioonid on mõjusad

Minimalistlik trend tähendab küll mõõdukamat ja tagasihoidlikumat lähenemist, aga see ei tähenda üksikuid tulesid erinevates aia nurkades. Valgustus pääseb mõjule rikkalikes valgusansamblites, üksikud laialipillutatud elemendid ei loo tervikut. Seejuures pole põhjust muretseda kui mõni aia osa jääb sootuks valgustamata.