Tähemärgid ritta: kelle kodu on alati korras ja kes on kõige räpakam? 

Vähk (21.juuni-22.juuli)

Sulle on oluline nii su enda, kui ka sinu külaliste mugavus. Mõnel päeval eelistad pigem puhata, kui pindu läikima lüüa. See aga ei tähenda, et sinu kodu sassis oleks. Sind külastama tulnud sõpru ootab alati korrastatud ja mõnus kodu.

Jäär (21.märts-19.aprill)

See, kas sinu kodu on korras või sassis, oleneb sellest, mis sinu elus parasjagu toimub. Kindlasti eelistad sa sõpradega mõnusalt aega veeta, sest elu on liiga lühike, et seda mitte nautida. Samas, kui pead pikemalt kodus istuma, siis leiad aega ka kodu koristamiseks. Märgates, et kodus hakkavad asjad liigselt kuhjuma ja tekib segadus, võtan end kindlasti käsile, et saa ära klaarida.

Lõvi (23.juuli-22.august)

Sulle meeldib muljet avaldada, kuid enamasti püüad teha seda läbi oma isiksuse. Ilmselgelt ei ole su kodu kohutavalt räpane, kuid kindlasti kaldub see pigem sinna sassis poolele. Suurimaks põhjuseks, miks su kodu koristamata jääb, on see, et see pole sulle lihtsalt oluline. Kui korralagedus liiga suureks läheb, siis leiad selle korrastamise jaoks ka lõpuks aega.

Veevalaja (20.jaanuar-18.veebruar)