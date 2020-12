Jõulud Märt Avandi eredaim jõulumälestus: meil läks kodus kuusk põlema Ohtuleht.ee , täna 22:35 Jaga: M

Märt Avandi Foto: TV3

Jõulude lahutamatu osa on jõulufilmide vaatamine ja sellega jõulumeeleolu loomine. Tänaseks on paljudel kindlasti juba „Üksinda kodus“ ja muud klassikalised jõulufilmid vaadatud, mispärast on õige hetk pöörata pilk ühe uue Eesti jõulufilmi poole, mis kannab nime „Ulf ehk kas ma olen olemas?“. Peaosa mängib selles filmis eestlaste lemmik Märt Avandi.