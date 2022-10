Luuderohi müüril. See pilt on Itaaliast, kuid sarnase värvilise katva pinna saab Eestis metsviinapuuga, mille lehed on sügisel väga kirevad, kollasest ja roosast tumepunaseni. Foto: Evely Karvak

Edasi lugemiseks vali endale sobiv plaan: Digipakett 1,00/kuu € 11 erinevat digiväljaannet Üle 2000 artikli kuus Jagamisõigus 4 sõbraga Võida iPhone 12 nutitelefon Telli