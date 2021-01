INSPIRATSIOONIKS | Too aeda vaheldust erksavärviliste taimedega 

Luuderohi müüril. See pilt on Itaaliast, kuid sarnase värvilise katva pinna saab Eestis metsviinapuuga, mille lehed on sügisel väga kirevad, kollasest ja roosast tumepunaseni. Foto: Evely Karvak

Pügatud hekid. Erinevad lehevärvid ja -kujud, läikivad ja matid pinnad - kõik see teeb peenra vaheldusrikkaks. Düsseldorf Foto: Evely Karvak

Kollakasroheliste lehtedega kõrreline mõjub ühtlaselt roheliste püsilillede vahel kui värske värvilaik. Tartu botaanikaaed Foto: Evely Karvak

Taimedest triibud. Siin peenras vahelduvad üksteisest eristuvad taimegrupid. Pilt on väga värviline, kuigi õied pole kuigi silmatorkavad. Chelsea aiandusnäitus Londonis Foto: Evely Karvak

Punalehised jaapani vahtrad elavdavad metsaalust ja koos tumepunaste õitega rododendroniga loovad kauni koosluse. Värvilaike ei olegi palju vaja, efekti saab vaid paari pilgupüüdjaga. Holland, Keukenhofi aiandusnäitus Foto: Evely Karvak

Parginurgad on kujundatud põõsaste ja puude lehevärve arvestades. Hyde Hall Gardens Inglismaal Foto: Evely Karvak