Maailma aiatrendid 2021. aastal rõhutavad stressivabamat elu 

Hüppeliselt kasvas kodude ja aedade korrastamise-kaunistamise soov ning selle tungi vaibumist pole veel näha. Siin toodud aiandustrendidest räägitakse tänavu üle maailma ehk need on Instagramis kõige enam esil.

#sustainablegarden Foto: Priit Grepp

Kestlik aiandus / #sustainablegarden / See hõlmab endas nii materjalide kui ressursside säästlikku kasutust. Peenraservad vanast laudmaterjalist, vanade uste-­akende taaskasutamine näiteks kasvuhoone ehitamisel, aga ka vihmavee kogumine aiataimede kastmiseks, taimejäänuste kompostimine, kompostiga multšimine ja orgaaniliste väetistega väetamine. Ei midagi keerulist! Hea muld on suur väärtus ning mullatervise ja -viljakuse eest hoolitsemine iga aiapidaja kätes. Loo puid-põõsaid istutades elupaiku ka kasulikele selgrootutele ja lindudele – nemad aitavad koduaia kahjurite arvukust vähendada. Nii ei pea ostma kemikaale toidutaimedelt söödikute hävitamiseks ning saab koduaia hoida puhta ja ohutuna kõigile. Järgida võib ka permakultuuri põhimõtteid.

#raisedbeds Foto: Priit Grepp

Tõstetud peenramaa ehk kõrgpeenrad / #raisedbeds / Kas on põhjuseks kehv liivane muld, maanappus või aiakujunduslikud printsiibid – kõrgpeenrad koguvad üha suuremat populaarsust. Neid rajatakse nii katustele kui moodsatesse koduaedadesse. Kõrgpeenrad lasevad aiapidamisest rõõmu tunda ka neil inimestel, kes ei saa või ei jaksa traditsioonilisel viisil aeda pidada, sest on hõlpsalt igast küljest ligipääsetavad ning taimede eest hoolitsemine ei nõua füüsilist lisapingutust. Ükski hoolealune ei jää tähelepanuta, umbrohul pole võimalust võimutseda ning lisaks kõigele on tõstetud peenrad ka silmale ilusad vaadata. Ainus asi, mis vajab tähelepanu, on mullaniiskus, sest kõrgpeenardes soojeneb muld kiiremini ja aurustumine on kiirem.