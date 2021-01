DISAINIUUDISED: aasta kauneim sisearhitektuur 

• Arhitektuuriteadlase Triin Ojari sõnul kostavad praeguses tehnoloogia arengu ja kliimakriisiga võidu jooksvas maailmas võlusõnadena sellised mõisted nagu hajutatud asustus, energiasõltumatus ja isemajandamine; taasavastatud on kogukond, kodutöö, koduõpe ja kodutoit. „Vajame kollektiivseid lahendusi, mis tõstaks ühiselu kvaliteeti kõigile võrdselt, ning arhitektuuril on siin mängida oluline roll,“ märkis ta.

• Ojari lisas, et uued keskväljakud, hoovid, koolimajad, kultuuri­objektid ja isegi disainitud kõrgepingemast mõjutavad meie ühist elu. „Need loovad ruume koosolemiseks, panevad inimesed oma linna üle uhkust tundma, sõlmivad sidemeid ajaloolise pärandiga, toovad looduse lähemale, et me näeksime aastaaegade vaheldumist, tunneksime ümbritsevast rahulolu ja et kuskil kuklas tuksuks teadmine, et kõik ei ole veel kadunud,“ täheldas Ojari.