Tähista pühi nii, et naaber sind ka uuel aastal teretaks 

Hoia korteris sooja

Isegi, kui plaanid ära sõita ja pühad maakodus veeta, siis ei tohi linnakorteris kütet välja lülitada. Korteris peab säilima mõistlik temperatuur. Kütteta korteris võivad külmaga lõhkeda veetorud ning see võib majale suurt kahju teha.



Ole elava tulega ettevaatlik

Ole ettevaatlik küünaldega. Hoolitse selle eest, et nende süütamine oleks turvaline ning mingil juhul ära jää magama või lahku kodunt nii, et küünal jääb põlema. Ahju ja kaminat küta ainult tuleohutusnõuete kohaselt.



Pea puhtust

Puhtusel on igas majas oluline roll, sest kellelegi ei meeldi käia mööda täissülitatud trepikoda või astuda üle maas vedeleva prügi. Seega pea puhtust ning hoolitse, et prügikast või prügimaja oleks korralikult suletud.



Pea ilutulestikuga piiri

Kortermaja rõdu või kitsuke hoov pole ilutulestiku tegemise koht! Kahjuks tuleb pea igal aastal ette juhtumeid, kus inimesed valesti suunatud raketiga elamu rõdu süütavad või kedagi tõsiselt vigastavad.

Ilutulestikuvahendeid ei tohi kasutada kohas, kus see võib tekitada ohtliku olukorra. Ohutu raadius on 30 meetrit ning enne ilutulestiku kasutamist tuleb selle ohutuses täielikus veenduda.