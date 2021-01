Kodukirja sisustusuudised: kõnekas graafika, sõnumiga kelladest kuni postrite ja kalendriteni 

Õnneaeg

Disainer Maria Rästa loodud seinakell kirjaga „Õnneaeg siin ja praegu“ tuletab meelde, et parim hetk ongi käes. Kell on valmistatud kasevineerist ja kaunis eestikeelne sõnum on trükitud otse sellele. Viimistletud naturaalse õlivahaga, läbimõõt 30 cm. estoniandesignhouse.ee

Foto: Jaana Syld

Märgi ära taaskasutus

Vineeralusel taaskasutatav kalender “Märgi ära” on loodud disainer Liisi Elkeni poolt ja popp juba mitu aastat. Nüüd olemas nii mustvalge kui värvilisena. Funktsionaalses kalendris on rohkelt kirjaruumi ja vajalikud kleepsud sündmuste märkimiseks. Vineeralus on varustatud kummiaasadega, mille vahel on mugav hoida kirjapulka või olulisi pabereid (tšekke, kinkekaarte jms). Kui vineeralus juba olemas, saab soetada vaid uued lehed – ongi ökom. liisielken.ee, Apollo, Woolish, Teele, Les Petites