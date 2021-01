Sisustus VIIMANE VÕIMALUS VALIDA! Leia oma lemmik Kodukirja konkursile AASTA KODU esitatud kodude hulgast Malle Pajula, Piret Tali, Ingrid Sembach-Hõbemägi , täna 16:51 Jaga: M

GALERII

Triin Lumi ja Hamigo Kaha koos oma viie lapsega on rajanud kodu Triinu pere kunagisse suvilasse Kloogal. See on maja, mis muutub ja kasvab koos lastega. Foto: Priit Grepp

Pakume pilguheitu seekord Aasta Kodu konkursile saabunud kodudesse. Väiksesse vanasse verandaga majja mere ääres ja Lasnamäe tüüpkorterisse. Sisustus-instagrammeri pessa ja jaanuaris 80. juubelit tähistava proua elamisse. Romantilisse küllusesse ja rangelt minimalismiusku koju. Tänavu osales konkursil ligi 80 aeda ja kodu Eesti eri paigust. Andes vaadet, milline on praegune Eesti kodu.