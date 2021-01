Hooaja värvitoon: ilma teeb kirgastav ja õhuline lumevärv  

Nipp

Valge on neutraalne taust, aga samas ka kirgastav, õhulisust andev. Toob esile moodsa vormi selguse ja pehmendab romantika küllust. Kriitvalge, luuvalge, kreemikasvalge. Valge mõjub elegantselt, kuid materjal peab olema kvaliteetne, naturaalne. Kaasaja põhjamaine lemmik on valge seltsis naturaalkarva puiduga.

Vihje krahvinna Maria von Bochilt Villeroy&Bochist: „Tänapäeval miksitakse ka serviise, nii et tasub osta neutraalne baasserviis, näiteks valge. Sellele saab vastavalt aastaajale või pühadele lisada teisi toone või värskemaid osiseid.“