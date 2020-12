Kodu ja Aed Hüvasti 2020! 7 ideed, kuidas vana aasta ära saata Helen Serka Sanchez , täna 14:09 Jaga: M

Foto: Pexels

Seekord võiks uut aastat väiksemas pereringis tervitada, kuid see ei tähenda, et pidu vähem meeleolukas tuleb. Nüüd on palju enam võimalusi korraldada just selline aastavahetus, mida südames alati soovinud oled.