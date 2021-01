Inimesed Selgeltnägija Tene Laul annab nõu, kuidas uuel aastal tuua oma koju õnn ja tasakaal Helen Serka-Sanchez , täna 05:54 Jaga: M

Selgeltnägija Tene Laul kaustab ka ise uue aasta maagilisi rituaale. Foto: Alar Truu

Selgeltnägija Tene Laul on veendunud, et saame ise palju ära teha selleks, et meie südamesoovid täituksid ja kodus valitseks alati hea energia. Naisel on igaaastane traditsioon, kus ta aasta esimestel päevadel mõtleb ja tegutseb nii nagu ta soovib, et kulgeks kogu järgnev aasta.