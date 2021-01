Uuel aastal saavad sisekujunduses tuule tiibadesse retrostiil ja praktilised lahendused 

Pisut ekstravagantsema interjööri jaoks on mõistlik valida neutraalsed soojad värvikombinatsioonid koos rikkalike värvidega nagu sinine, korall ja roostene, samuti roosa ja terrakota. Sellel on peen, mänguline retroefekt, mis on inspireeritud seitsmekümnendatest. Nii saab eklektilise segu vanast ja uuest, mille eesmärk on luua rõõmus ja energiline ruum. Kaasaegsest art decost ja popkunstist inspireeritud elemendid tekitavad silmatorkavaid kompositsioone luues kordumatuid sisustusvõimalusi. Samas ei tasu unustada, et vähem on rohkem. „Neutraalne valge taust sobib suurepäraselt värvide ja erinevatele pindadele taustaks, tasakaalustades näiteks jaheda betooni sooja puiduga,“ pakub Ilmere välja idee.

2021. aasta Pantone värv - hall ja kollane

Sisekujundaja tõi esile, et kollase ja halli värvimäng on sisekujunduses vägagi huvitav. Hele, kuid samas üsna lihtne kombinatsioon, kus päikesekollase tooni saab suurepäraselt kombineerida pealtnäha "igava" halliga. Nende toonide koosmõju on seotud innovatsiooni ja intuitsiooniga, samuti tarkuse, kogemuste ja intelligentsuse austamisega. See inspireerib ja viib meid edasi uue mõtteviisiga. „Pantone on ühendanud need kaks sõltumatut värvi, et näidata, kuidas erinevad elemendid kokku saavad, moodustades optimistliku ühenduse. See on värvi lugu, mis hõlmab sügavamat järelemõtlemist ja lubadust millelegi päikeselisele ja sõbralikule. Õnnesõnumil, mida ühendab usaldus, on ka kalduvus lootust anda,“ leiab Ilmere.

Foto: Pexels

Retrošikk ja ebatavaline kuju mööblimoes

2021. aastal on oluline arvestada esemete ja mööbli ebatavaliste tekstuuride, piltide ja joonistega. Seda on esile toodud asümmeetriliste ja geomeetriliste kujunditena. Trendide seas saab näha ka pehme ümara kujuga mööblit. Inspiratsiooni on nendeks ammutatud seitsmekümnendate moest. Tänu sellele näeb interjöör välja mugav ja elegantne. Näiteks on mööblitootmise selle aasta trendiks pehmed riidest voodipõhjaga polsterdatud voodid.

Sisekujunduse moodsaimad materjalid