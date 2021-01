Ole valvas! Tugev tuul ja raske lumi muudavad vana puu elumajale ohtlikuks 

Sulav raske lumi, mis okaspuuvormidele või ka muudele tiheda võraga nõrgematele puukestele on kogunenud, oleks hea vaikselt maha raputada. Seda võiks teha enne, kui lumi päriselt sulama hakkab. Samas on kohev lumikate taimedele parim tekk talvekülma vastu. Igati hea on lund kuhjata just nende taimede juurtele, mis on eriti külmatundlikud.

Torm ohustab vanu puid

Alati tasub aias hoida silm peal vanematel puudel, mis tugevama tuule käes lihtsamalt murduda võivad. Heas tasakaalus puu peab tormidele vastu, kuid ohumärke tasub siiski jälgida.

Kuivanud ja vigastatud oksad võivad kergelt suurema tuule ja raske lumekoorma all murduda.

Okste asetust vaadeldes on õrnemad teravnurga all väljuvad harud. Suurema nurga all tüvest väljuvad oksad on tüvega üldiselt tugevamini seotud.

Kaldus puud tuleks samuti lähema vaatluse alla võtta, eriti kui juured vastaspoolelt maapinnast tõusma on hakanud. Siiski võivad pisut kaldes puud kaua kesta ja kindlasti ei tasu ilusa kaldega puid ainult sellepärast ohtlikuks pidama hakata.

Suured mehhaanilised vigastused ja nende kaudu puitu lagundama pääsenud seened võivad mõjutada puu seisukindlust. Samas ei ole seda kõike sageli võimalik pealt vaadates ennustada, mis toimub puidu sees. Ärevaks tasub muutuda siis, kui oksad võras ühtäkki massiliselt kuivama hakkavad.

Elumajale pole ohtlikud need puud, mis asuvad majast piisavalt kaugel. Seega võiks maja juurde puud istutades mõelda, kui suureks see tulevikus kasvab ja mida see tähendab maja heakorrale.