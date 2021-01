Koroonapiirangud panid Eesti kodud proovile! Lausa 39% inimestest tegid elukeskkonnas muutuseid 

Paljude jaoks sai kodust varjupaik

Psühholoog ja tööõnne uurija Tiina Saar-Veelmaa usub, et inimeste kodud said viimase aasta jooksul tõeliselt proovile pandud. „Kui elame tavapärases töörütmis, mil jõuame koju hilisõhtuks või halvimal juhul ainult magama, siis ei märkagi oma elukeskkonna tugevaid või nõrku külgi. Kui aga veedame kodus rohkem aega koos pereliikmetega, on tõehetk käes,” ütles Saar-Veelmaa.

Pandeemia ajal on kodud inimestele kindlasti armsamaks muutunud. „Nii nagu on tabavalt öeldud raamatus „Väike prints”, kui me millegi eest hoolitseme, siis ka meie armastus selle vastu kasvab. Nii juhtus ka koduga - pisiremondid, sättimised, taimede kasvatamine, mööbli liigutamine mugavuse huvides ja funktsionaalsuse leidmine muutsid kodu kahtlemata kodusemaks,” selgitas Saar-Veelmaa. Samuti vastas kodu inimeste vajadustele paremini, sest see oli ainus koht, kuhu piirangud ei laienenud.

Ta lisas, et teadlaste sõnul on hubane keskkond otseselt meie õnnetundega seotud. „Hubasuseks pole tingimata tarvis suuri eluruume, piisab ka mugavast diivanist, potitaimedest ja küünaldest. Kui meie kodud on vastavalt meie maitsele ja isikupärale hästi kujundatud, loovad need õnnetunde,” ütles psühholoog.





Uued prioriteedid kodus

Koroonapandeemia ajal nautisid inimesed oma kodusid uutel viisidel, kuid uuring näitas, et mõned tegevused jätkuvad kodus ka pärast pandeemiat. „Nii palju koduseinte vahel olles veetsid paljud meist rohkem aega perega. Peaaegu iga kolmas eestlane ütles, et ta nautis seda ning teeb ka pandeemia möödudes kodus rohkem asju. Samuti tundub, et me avastasime enda jaoks uuesti koduse söögitegemise ja töötamise – vastavalt 26% ja 22% inimestest plaanivad nendega ka tulevikus jätkata,” ütles IKEA sisekujundaja Eliise Tammekivi.