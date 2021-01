Ettevaatust! Paks sulalumekiht katusel võib maja oluliselt kahjustada 

„Kui eelnevad talved on olnud suhteliselt mahedad ja vähese lumega, siis sel aastal on näha katustel suurtes kogustes lund – oma raskuse tõttu võib see aga ohtu tekitada. Selle jaoks, et aru saada, millal on vaja haarata hari või kutsuda professionaal katust puhastama, peab jälgima lumestruktuuri. Kerge ja kohev lumi on vähem ohtlik, kuid pikemat aega katusel olles muutub see niiskemaks ja raskemaks. Lumi on udu ja sademete jaoks nagu käsn, mis kõik sisse imab – vesi ei pääse lumest välja ja nii muutub lumekiht aina raskemaks. Kõige ohtlikum on olukord siis, kui päeval on sula ja öösel külmetab,“ ütles Gjensidige kahjukäsitlusosakonna juhataja Maarika Mürk.